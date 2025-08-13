Critiche a catalani, club di Tarragona annulla ingaggio di un terzino

Il club spagnolo di terza divisione Nastic ha revocato la decisione di ingaggiare un giocatore dopo che i tifosi si sono lamentati dei suoi commenti denigratori contro i catalani rilasciati su Instagram Live lo scorso anno. Il Nastic, con sede nella città catalana di Tarragona, ieri aveva annunciato l'ingaggio del terzino sinistro José Manuel Calderón con un contratto di un anno con opzione per un altro anno. Ma poche ore dopo, "a seguito di un'ulteriore valutazione", il club ha dichiarato che non avrebbe formalizzato l'accordo. "Il club, che rappresenta una città e una tifoseria orgogliosa della propria storia, identità e valori, ritiene che qualsiasi nuovo acquisto debba essere in linea con il rispetto, l'unità e la responsabilità sociale che ci contraddistinguono", ha affermato il Nastic in un comunicato. "Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente che questa situazione possa aver causato ai nostri soci, azionisti e tifosi, e ribadiamo il nostro impegno a continuare a lavorare per costruire la migliore rosa possibile per affrontare con successo la stagione 2025-26", ha aggiunto il club.
Il venticinquenne Calderón ha usato un'espressione con parole dispregiative nei confronti dei catalani. Si è scusato in quel momento e nuovamente martedì sera, dopo che l'accordo con il Nastic è saltato. "Sono un po' sconvolto, sotto shock, ma accetto le conseguenze", ha detto al programma sportivo locale El Chiringuito. "Prima di tutto, voglio scusarmi con tutte le persone che si sono sentite offese. Ho una famiglia catalana, amici catalani, e loro non l'hanno presa allo stesso modo. Qui in Andalusia, per me è un'espressione normale, che non ha queste ripercussioni, ma ha colpito la gente e ho voluto scusarmi pubblicamente", ha affermato. Al momento dei suoi commenti su Instagram, Calderón giocava con il Cordoba, che era appena stato promosso in seconda divisione dopo la stagione 2023-24.
