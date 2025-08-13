Critiche a catalani, club di Tarragona annulla ingaggio di un terzino

Il venticinquenne Calderón ha usato un'espressione con parole dispregiative nei confronti dei catalani. Si è scusato in quel momento e nuovamente martedì sera, dopo che l'accordo con il Nastic è saltato. "Sono un po' sconvolto, sotto shock, ma accetto le conseguenze", ha detto al programma sportivo locale El Chiringuito. "Prima di tutto, voglio scusarmi con tutte le persone che si sono sentite offese. Ho una famiglia catalana, amici catalani, e loro non l'hanno presa allo stesso modo. Qui in Andalusia, per me è un'espressione normale, che non ha queste ripercussioni, ma ha colpito la gente e ho voluto scusarmi pubblicamente", ha affermato. Al momento dei suoi commenti su Instagram, Calderón giocava con il Cordoba, che era appena stato promosso in seconda divisione dopo la stagione 2023-24.