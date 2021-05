Milan, Mandzukic dice addio: "Auguro a questo club solo il meglio per il futuro"

Passata la sbornia per la grande festa per la qualificazione in Champions, in casa Milan è già tempo di costruire la rosa per la prossima stagione. Un gruppo di cui di sicuro non farà parte Mario Mandzukic, che è arrivato a gennaio per dare riposo a Ibra, ma tra infortuni e un rendimento non all'altezza delle aspettative ha giocato soltanto 10 spezzoni di partita senza segnare mai. Il contratto dell’attaccante croato era legato alla qualificazione in Champions, ma il rinnovo non era automatico e il giorno dopo la fine della stagione l’ex Juve ha annunciato l’addio ai rossoneri con un post su Instagram.