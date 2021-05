Milan, per l’attacco nel mirino ci sono Giroud e Adli

MANOVRE ROSSONERE

La rivelazione della Ligue 2, classe 2000, gioca nel Tolosa, mentre l’attaccante del Chelsea lascerà i Blues a fine stagione

In attesa di capire se nella prossima stagione il Milan giocherà in Champions League oppure in Europa League, il club rossonero continua a sondare il terreno in chiave mercato per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Maldini e Massara pensano ad una squadra giovane con qualche elemento di grande esperienza e infatti per l’attacco hanno messo nel mirino Amine Adli, giovane attaccante classe 2000 del Tolosa, e Olivier Giroud, che a fine stagione lascerà il Chelsea a parametro zero.

Le voci da Londra che volevano un interesse del Milan per l’attaccante titolare della Francia hanno trovato conferma: i rossoneri cercano un parametro zero pronto da subito, quello che non sono riusciti a trovare a gennaio con Mandzukic, e Olivier Giroud, che in stagione ha collezionato 24 presenze (con 11 gol), offre le giuste garanzie e potrebbe essere il centravanti co-titolare per i prossimi 2-3 anni.

Chi invece potrebbe rappresentare il futuro del club, se non altro per la giovane età, è Amine Adli, giovane attaccante classe 2000 del Tolosa di origini marocchine premiato come miglior giocatore della Ligue 2, la Serie B francese. Con un bottino di 8 gol e 5 assist, Adli è stato la rivelazione del campionato: nel 3-5-2 del tecnico Patrice Garande gioca da seconda punta, è abilissimo dal punto di vista tecnico e fa della velocità palla al piede uno dei suoi principali punti di forza.

Il suo contratto scadrà nel 2022, ma nonostante questo il Tolosa lo valuta già 15 milioni di euro. Una cifra certamente importante per un ragazzo che in Ligue 1 ha collezionato solo quattro presenze nella scorsa stagione, ma sono già tanti i club che hanno messo gli occhi sul ragazzo: per portarlo a Milanello i rossoneri dovranno battere la concorrenza di Olympique Marsiglia e Bayer Leverkusen, che sono le squadre maggiormente interessate e avrebbero addirittura già raggiunto un principio di accordo con il calciatore.

