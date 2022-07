Milan, Maignan corteggia Sanches sui social: "Il rosso ti dona"

SU INSTAGRAM

Il weekend sarà decisivo per dire di sì ai rossoneri o cedere alle lusinghe del PSG

Sui social prosegue il pressing di alcun big rossoneri per invogliare Renato Sanches a preferire la destinazione milanese a quella parigina. Dopo Rafael Leao, che un paio di settimane fa l’aveva stuzzicato sul web dedicandogli due emoji rossonere, ieri è toccato a Maignan corteggiarlo su Instagram: “Magic” Mike ha commentato con un “Ti sta bene il rosso” una foto postata dal mediano ex Benfica e Bayern Monaco con la maglia d’allenamento “all red” del Lille sulle spalle. Un invito, per nulla velato, a sciogliere i dubbi e dire finalmente sì al Milan.

Nelle ore in cui si decide l’operazione De Ketelaere, il Milan continua a lavorare sottotraccia anche a un altro obiettivo di mercato: Renato Sanches. Il portoghese del Lille sembrava un affare archiviato, ma a rimettere in pista i rossoneri è stato direttamente il presidente della squadra francese, Olivier Letang: “Sanches ha due possibilità, due grandi club. Andrà via, in quale club non so: il suo futuro sarà a Parigi o a Milano”. Svelando dunque che il destino del giocatore resta tutto da scrivere.