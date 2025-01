Il Feyenoord non molla per Gimenez, il Milan pensa a Lorenzo Lucca

"Sotto i 40 milioni di euro non scendiamo", continua a ribadire il Feyenoord al Milan riguardo a Santiago Gimenez. E, aggiungiamo noi, anche raggiungendo quella cifra non sarebbero poi tanto convinti di cedere il messicano - un po' perché vorrebbero aspettare un'eventuale asta estiva per far alzare ulteriormente il prezzo, un po' perché settimana prossima c'è il derby col PSV - ma, in quel caso, la volontà del giocatore sarebbe decisiva e quindi le chance di una cessione diverrebbero concrete.