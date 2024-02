Milan, dalla Spagna: idea Lopetegui per la panchina

LA PISTA

Lo spagnolo ha recentemente rifiutato una maxi proposta dall'Arabia Saudita, su di lui anche il Leverkusen

© IPA Il Milan continua a riflettere sul futuro di Stefano Pioli. Il club sta lavorando a possibili alternative per la panchina e dalla Spagna arriva un nome nuovo: secondo Relevo, infatti, i rossoneri starebbero pensando a Julen Lopetegui, libero dalla scorsa estate dopo aver risolto anticipatamente il contratto con il Wolverhampton e che ha da poco rifiutato una maxi offerta dall'Arabia Saudita.

Vedi anche Milan Milan, un mercato da nababbi: da Leao e CdK un incasso super? Lopetegui sarebbe particolarmente apprezzato dalla dirigenza per la sua capacità di lavorare con giovani di grande prospettiva, ma allo stesso tempo non mettere in secondo piano i risultati. Non è un caso che su di lui ci sia anche il Bayer Leverkusen, che sta già pensando al dopo Xabi Alonso.

Nel suo palmarès ci sono due campionati europei giovanili con la nazionale spagnola (l'Under 19 nel 2012 e l'Under 21 nel 2013) e l'Europa League vinta col Siviglia nell'agosto 2020, in finale contro l'Inter di Antonio Conte.

