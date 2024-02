Serie A, Stellini lancia il ritorno di Conte: "Ha voglia di tornare, ma dipende dal progetto"

Avvistato a Milano, a Roma, a Napoli. Ogni volta che Antonio Conte esce pubblicamente in qualche città, compresa la sua Torino, partono le voci di mercato. Avere un allenatore del suo palmares libero non è cosa da tutti gli anni e in una Serie A che a fine stagione potrebbe vedere diversi cambi importanti in panchina, il profilo del leccese è tra i più attenzionati. "Conte ha voglia di tornare in panchina, ma dipenderà dal progetto che gli verrà proposto - ha confermato Cristian Stellini, storico vice di Conte -. Vuole un lavoro che lo stimoli come già successo in passato".