Inter, Marotta: "Palestra? Lo escludo in modo categorico"

Atalanta-Inter doveva essere l'occasione per i due club per tornare a parlare di mercato dopo l'affare Lookman e doveva essere la partita di Marco Palestra, gioiello classe 2005 in prestito al Cagliari ma di proprietà dei bergamaschi nel mirino dei milanesi per la sostituzione di Dumfries, ma nel pre-partita del Gewiss Stadium il presidente dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha chiuso in modo categorico a qualsiasi ipotesi di trattativa: "Posso escludere in maniera categorica Palestra. È riduttivo immaginare che un giocatore possa condizionare l'esito di una stagione, però valuteremo la situazione. Pur essendo un ottimo giocatore, Palestra non è un obiettivo. Inutile guardare a strade che non porterebbero a nulla. Sappiamo che è un mercato povero, proveremo a capire se possiamo aggiungere qualcosa".