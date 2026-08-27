MANOVRE ROSSONERE

Milan-Leao, è il giorno dell'addio: sul piatto le offerte (accettate dal club) di Gala e Aston Villa

Il portoghese deve sciogliere gli ultimi dubbi: in Turchia guadagnerebbe di più, ma...

27 Ago 2026 - 08:25
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Più che amletico, il dubbio di Leao è tutto economico-sportivo. Da una parte i 12 milioni del Galatasaray e un contratto fino al 2030, ma in un campionato di seconda fascia. Dall'altra l'offerta meno pesante dell'Aston Villa, 8 milioni circa, un contratto più lungo di un anno (2031) e soprattutto un'esperienza in quella Premier che Rafa considera la sua destinazione migliore. In mezzo il Milan, che ha già detto sì alle due proposte, entrambe attorno ai 45-50 milioni (45+5 per il Gala, 8+42 per gli inglesi tra prestiti onerosi e diritti/obblighi di riscatto) e aspetta solo la decisione del portoghese. La decisione? Oggi, in linea di massima, perché nella giornata di ieri sono già state svelate le carte in gioco e non resta che scegliere il da farsi. 

Fatto sta che dopo sette anni le strade del Milan e di Leao sono destinate a separarsi. Sette anni con un bilancio così così, segnati dal picco altissimo di uno scudetto griffato Rafa che ha però portato a una curva in netta discesa negli anni successivi fino all'ultima, decisamente deludente, stagione. Ora non resta che attendere. L'addio è ormai questione di ore. 

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