Sorpresa Morata: addio Como, è pronto a ripartire dalla Serie B spagnola

27 Ago 2026 - 08:43
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Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, Milan e... Leganes. Dopo una carriera costellata da esperienze in top club, con le parentesi a sorpresa di Galatasaray e Como negli ultimi anni, Alvaro Morata è pronto a trasferirsi al Leganes, nella Serie B spagnola

Come riporta Fabrizio Romano, l'attaccante spagnolo, 33 anni, è vicinissimo al ritorno in patria nel club che ha sede a meno da mezz'ora da Madrid, la città in cui è nato e ha poi messo le radici. Operazione avviata per il rientro nella capitale spagnola, si aspetta l'ultimo ok. Dopo aver blindato Douvikas e aspettando che si sblocchi l'affare Moise Kean con la Fiorentina, il Como è quindi pronto a salutare l'attaccante arrivato un anno fa.

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