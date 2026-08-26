LE PAROLE

Cisse: "Mai avuto dubbi sul Milan. Amorim mi dà fiducia. Nazionale? Non ci penso..."

Il classe 2006 ha raccontato i suoi primi mesi in rossonero

26 Ago 2026 - 19:22
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Alphadjo Cisse si è preso il Milan in meno di 90 minuti: il trequartista italiano, autore della prima rete stagionale rossonera nella trasferta di Torino, si è presentato così ai microfoni di MilanNews.it.

Sulla possibilità di andare al Psv

 "A gennaio sembrava tutto fatto per il mio trasferimento al Psv, ma appena è arrivata la chiamata del Milan non ho avuto più dubbi. Certe occasioni non ricapitano più e il Milan è uno dei più grandi club al mondo. Poi, ho avuto la fortuna di legare da subito con Amorim, che mi sta dimostrando grandissima fiducia. Penso che continuando così, per me, sarà semplice esprimermi al meglio". 

Sulla scelta del numero 70

  "In questi ultimi giorni ho cercato di rispondere a tutti i messaggi che ho ricevuto, ma sto già cercando di fare uno step successivo e di pensare alla prossima partita. Il 70? L'ho scelto perché il numero 80 era occupato...".

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Sulla concorrenza al Milan

 "Questo è un momento per rubare e imparare qualcosa da tanti giocatori che ci sono qui. Ogni allenamento cerco di apprendere qualcosa di prezioso da qualcuno dei miei compagni", dice. "Paura della concorrenza? Ora no, zero paura - assicura Cisse - penso che la concorrenza faccia bene a tutti, se poi Chris dovrà giocare al mio posto ci sarà rispetto. L'ambizione è quella di imparare il più possibile da tutti. Non sono ancora al top, arrivo da un infortunio lungo e quella contro il Torino è solo stata la quarta partita. Ho ancora tanto tempo per trovare la mia condizione migliore, ma sto lavorando e sto bene".

Cissè o Cisse?

 "Chiariamo: si scrive Cisse, senza accento...".

Sul direttore sportivo del Catanzaro

 "Il direttore Ciro è stato fondamentale per me a Catanzaro, è una grande persona e grande uomo. Quello che mi ha dato è stato un grande supporto in più per me".

Sulla Nazionale

 "Non ci sto pensando perché sono concentrato sul Milan e sulle partite. Quando e se sarà il momento, sarò a disposizione".

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