Juventus, Grabara si presenta: "Non c'è un club migliore di questo. Szczescny? Credo abbia parlato bene di me..."

26 Ago 2026 - 20:39
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"Ogni volta che passavo in un club diverso sapevo che il livello si sarebbe alzato e puntavo sempre a qualcosa in più, ma ora che sono alla Juventus cambia tutto: non penso ci sia un club migliore di questo": così il nuovo estremo difensore bianconero, Kamil Grabara, ai canali ufficiali della società. "Qui sono passati tanti portieri fantastici - aggiunge il polacco classe 1999 - senza andare troppo in là nel tempo, penso a Szczesny e ovviamente a Buffon, e ad altri come Zoff o van der Sar: indossare la loro stessa maglia è un motivo di forte orgoglio per me, garantisco che darò il massimo". Sull'amicizia con Szczesny: "Siamo in contatto da tanti anni, sono abbastanza sicuro che abbia parlato bene di me perché la Juve mi ha chiamato e quindi lo ringrazio" il retroscena raccontato da Grabara. 

I dettagli di Grabara alla Juve

 Il portiere polacco arriva dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto: il club della Continassa ha versato subito 500 mila euro (oltre ad oneri accessori pari a 200 mila euro ed eventuali bonus non superiori a 300 mila euro) e potrà decidere se acquistarlo per 11,5 milioni

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