Juventus, Grabara si presenta: "Non c'è un club migliore di questo. Szczescny? Credo abbia parlato bene di me..."

"Ogni volta che passavo in un club diverso sapevo che il livello si sarebbe alzato e puntavo sempre a qualcosa in più, ma ora che sono alla Juventus cambia tutto: non penso ci sia un club migliore di questo": così il nuovo estremo difensore bianconero, Kamil Grabara, ai canali ufficiali della società. "Qui sono passati tanti portieri fantastici - aggiunge il polacco classe 1999 - senza andare troppo in là nel tempo, penso a Szczesny e ovviamente a Buffon, e ad altri come Zoff o van der Sar: indossare la loro stessa maglia è un motivo di forte orgoglio per me, garantisco che darò il massimo". Sull'amicizia con Szczesny: "Siamo in contatto da tanti anni, sono abbastanza sicuro che abbia parlato bene di me perché la Juve mi ha chiamato e quindi lo ringrazio" il retroscena raccontato da Grabara.