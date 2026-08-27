Napoli, tutto su Guiu: c'è l'accordo con il giocatore

Il Napoli vuole chiudere il suo calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda sembra essere quella che porta a Marc Guiu, attualmente di proprietà del Chelsea. Gli azzurri avrebbero fatto dei passi concreti, entrando in trattativa con l'entourage del giocatore e trovando un accordo per un contratto fino al 2031.