Napoli, tutto su Guiu: c'è l'accordo con il giocatore

Il Napoli vuole chiudere il suo calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda sembra essere quella che porta a Marc Guiu, attualmente di proprietà del Chelsea. Gli azzurri avrebbero fatto dei passi concreti, entrando in trattativa con l'entourage del giocatore e trovando un accordo per un contratto fino al 2031.
Le cifreIl vero, ostacolo, ora, potrebbe essere proprio il Chelsea: i blues libererebbero l'attaccante solo a titolo definitivo, probabilmente per una cifra intorno ai 25 milioni, mentre il Napoli non vorrebbe andare oltre i 15 milioni. La distanza c'è ma è colmabile, domani potrebbe essere una giornata decisiva per capire la fattibilità di un'eventuale trattativa.