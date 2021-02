Milan: Lazaar ha rescisso col Newcastle, è lui il vice-Hernandez?

Il mercato in entrata del Milan potrebbe non essersi ancora chiuso. Achraf Lazaar, ex terzino di Palermo, Benevento e Cosenza, ha rescisso il proprio contratto con il Newcastle e ora è libero di accasarsi a costo zero. Il laterale marocchino, monitorato dai dirigenti rossoneri, potrebbe così diventare il vice-Hernandez nella rosa a disposizione di Pioli.

Getty Images