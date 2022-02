Milan, l'agente di Botman a San Siro: incontro con la dirigenza

Dopo averlo a lungo inseguito nel mercato di gennaio, Maldini e Massara non hanno intenzione di mollare la pista che porta a Sven Botman, che per la prossima estate resta l'obiettivo principale del Milan per rinforzare la sua difesa. L'accordo con il centrale olandese classe 2000 del Lille, che gradirebbe molto l’approdo in rossonero, sembra essere vicino, tanto che il suo agente, Nikkie Bruinenberg, era presente ieri e San Siro per assistere al match con la Lazio e oggi dovrebbe incontrare la dirigenza rossonera a pranzo.