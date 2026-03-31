COLPO IN ATTACCO

Kostic ufficiale, lo aspetta Milan futuro ma punta a convincere subito Allegri

Il montenegrino classe 2007 arriva da Partizan Belgrado per tre milioni più bonus

31 Mar 2026 - 12:41
© Getty Images

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Il Milan ufficializza Andrej Kostic. "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026 - si legge nella nota del club rossonero - L'attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti". Il montenegrino, che ha già effettuato le visite mediche, arriverà a giugno: si aggregherà a Milan Futuro, con l'obiettivo di convincere Max Allegri ad aggregarlo alla Prima squadra. E molti esperti dicono che sia già pronto per il grande salto. Kostic ha già collezionato 27 presenze con il Partizan Belgrado e realizzato 11 gol. Costo dell'operazione: tre milioni di euro più bonus. A gennaio il Partizan ne chiedeva 10. "Parlando con un collega che ha parlato con giornalista serbi, sembra che il Partizan per avere la licenza UEFA abbia bisogno di soldi e probabilmente è per questo motivo che si è chiusa così in fretta la trattativa, proprio per le necessità pecuniarie dei serbi", ha spiegato Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube.

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