In Spagna non hanno più nessun dubbio, José Mourinho allenerà il Real Madrid

16 Mag 2026 - 10:36
José Mourinho (Benfica) © italyphotopress

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"Mourinho sarà l'allenatore del Real", titola questa mattina il maggiore dei quotidiani sportivi spagnoli, Marca, che dà l'accordo per fatto "al 99,9%". Per l'annuncio, sarebbe "solo questione di tempo", una posizione confermata anche dagli esperti di calciomercato. La scelta è stata già avallata pubblicamente in settimana dal presidente Florentino Perez, che ha ricordato che il portoghese ha già allenato la squadra in passato "elevandone il livello". Ma quello della panchina non è l'unico fronte interno aperto alla 'Casa Blanca': continua a tenere banco, infatti, il caso Mbappé. Mentre il 'Mundo Deportivo', quotidiano di Barcellona, prova a 'mettere zizzania' con una prima pagina che contrappone le due stelle - il francese e Vinicius Jr - definendole "due fazioni con differenze inconciliabili", 'As' parla di un faccia a faccia imminente tra il presidente Perez e Mbappé "per soffocare l'incendio". La punta è stata subissata di fischi all'ingresso in campo nell'ultima partita al Bernabeu, match dopo il quale ha attaccato il tecnico Arbeloa, reo secondo lui di avergli detto di essere la "quarta scelta offensiva". Tensioni nate, secondo As, dall'esclusione dai titolari nel 'Clasico' di domenica scorsa, non accettata dal francese nonostante fosse reduce da un infortunio. Il caso Mbappé apre infine anche L'Équipe, in Francia, che titola "La Real polemica".

I giornali sportivi: sabato 16 maggio 2026

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