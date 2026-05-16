Liberali: "Milan? Nessun rimpianto, ecco perché non ho rinnovato"

16 Mag 2026 - 12:38

"In estate è nata l’opportunità di venire a Catanzaro e l’ho colta. Abbiamo parlato con Polito e Aquilani, avevano un bel progetto e la B è un campionato molto formativo per un giovane come me. Milan? Zero rimpianti. Io sono un dritto, quando scelgo qualcosa è perché sono sicuro al 100%”. Così Mattia Liberali, trequartista e fantasista del Catanzaro prelevato a costo zero dal Milan (più una rivendita fissata al 50% della futura ed eventuale cessione) e protagonista nei playoff di Serie B, nel corso di un'intervista a Sport Week. 

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