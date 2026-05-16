Lewandowski, è ufficiale: addio Barcellona. Juve e Milan sperano, l'Al-Hilal di Inzaghi ci mette i milioni

Adesso è anche ufficiale: Robert Lewandowski lascerà il Barcellona al termine della stagione. Nessun prolungamento quindi per il polacco, con i blaugrana che lo hanno salutato così sui social: "Grazie per ogni gol, ogni lotta e ogni momento magico indossando questi colori". Su Instagram invece è arrivato l'addio dell'ex Bayern Monaco con un video: "Dopo quattro anni pieni di sfide e duro lavoro, è ora di andare avanti - le parole del 37enne -. Me ne vado con la sensazione di aver portato a termine la mia missione. Quattro stagioni, tre campionati. Non dimenticherò mai l'affetto che ho ricevuto dai tifosi fin dai miei primi giorni".