Lewandowski, è ufficiale: addio Barcellona. Juve e Milan sperano, l'Al-Hilal di Inzaghi ci mette i milioni

16 Mag 2026 - 13:35
Robert Lewandowski © Getty Images

Robert Lewandowski © Getty Images

Adesso è anche ufficiale: Robert Lewandowski lascerà il Barcellona al termine della stagione. Nessun prolungamento quindi per il polacco, con i blaugrana che lo hanno salutato così sui social: "Grazie per ogni gol, ogni lotta e ogni momento magico indossando questi colori". Su Instagram invece è arrivato l'addio dell'ex Bayern Monaco con un video: "Dopo quattro anni pieni di sfide e duro lavoro, è ora di andare avanti - le parole del 37enne -. Me ne vado con la sensazione di aver portato a termine la mia missione. Quattro stagioni, tre campionati. Non dimenticherò mai l'affetto che ho ricevuto dai tifosi fin dai miei primi giorni".

Lewandowski sceglierà con calma il suo prossimo club: le chance di Juventus (in prima fila) e Milan di ingaggiare l'esperta punta sono in ribasso. Il classe 1988, che ha sul tavolo anche le proposte di club americani, sembra però diretto verso l'Arabia Saudita. L'Al-Hilal di Inzaghi infatti, gli ha offerto un ricco contratto da 90 milioni di euro a stagione.

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