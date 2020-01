Milan, Kjaer è arrivato: oggi visite mediche e firma

E' iniziata la giornata che consegnerà ufficialmente Simon Kjaer al Milan. Il difensore danese è arrivato a Milano per sostenere le visite mediche alla clinica "La Madonnina", primo passo in vista della firma sul contratto. La società rossonera ha trovato l'accordo con Atalanta e Siviglia per l'acquisizione in prestito dell'ex Palermo e Roma, che prenderà il posto in rosa di Caldara. Kjaer, mai entrato nelle rotazioni di Gasperini, si trasferirà a titolo temporaneo con diritto di riscatto a favore del Milan a fine stagione.

Il difensore classe 1989 ha disputato solo sei presenze con l'Atalanta in questa stagione e nei giorni scorsi, tramite le parole dell'agente Mikkel Beck, aveva fatto sapere di aver avuto l'ok dalla società nerazzurra per trasferirsi nel mercato invernale. Nel giro di pochi giorni Atalanta e Milan hanno trovato l'accordo con i rossoneri che punteranno sul difensore danese per prendere il posto di Caldara, ceduto in prestito agli orobici. Decisivo l'ok all'operazione del Siviglia. E così anche Pioli, che cheideva a gran voce un difensore centrale, è stato accontentato.

Per quanto riguarda la porta, invece, Pepe Reina è destinato in prestito all'Aston Villa e dal Qarabag arriverà Asmir Begovic come suo sostituto.