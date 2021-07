Milan, Kessie vicino all'accordo per il rinnovo: il club alza l'offerta

Manovre rossonere

Nonostante il centrocampista stia continuando il cammino a Tokyo 2020 con la Costa d'Avorio, le trattative per il prolungamento continuano

Franck Kessie e il Milan continueranno probabilmente insieme. Nonostante il ritardo del rinnovo sulla tabella di marcia, l'accordo tra il centrocampista e i rossoneri è sempre più vicino. Le proposte delle due parti stanno per allinearsi, con una triplicazione dell'ingaggio del calciatore nonostante l'impegno di Tokyo 2020 della Costa d'Avorio stia rendendo meno agevoli le negoziazioni: il giocatore vuole restare.

Ieri a Bologna infatti il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha incontrato il procuratore di Franck Kessie - George Atangana - per entrare nel vivo della trattativa, che entrambe le parti vogliono portare al termine. Le parole del centrocampista da Tokyo 2020 avevano esternato la chiara volontà di continuare la sua avventura in rossonero e questo ha permesso alle negoziazioni di accelerare in modo deciso. In realtà nessuno a Milano è mai stato preoccupato, ma tenere un giocatore così importante in scadenza avrebbe potuto attirare offerte di mercato a turbare le convinzioni dell'ex Atalanta.

Ora la società lombarda si sta avvicinando alla quota di 6 milioni di euro netti di ingaggio dai circa 2,2 attuali e gli ultimi dettagli sarebbero legati ai bonus. Insomma, la trattativa è in discesa, malumori non ce ne sono e il cammino della Costa d'Avorio all'Olimpiade non crea grossi problemi. Pare che i tifosi milanisti possano davvero stare tranquilli.