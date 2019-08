Milan-Juventus: ipotesi di scambio Suso-Demiral

Necessità di mercato e sessione estiva allo scadere fanno nascere idee impensabili solo fino a qualche tempo prima. Il possibile scambio tra Suso e Demiral fa parte di questo scenario, interessante dal punto di vista economico per Milan e Juventus ma curioso dal punto di vista tattico. Per entrambe ci sarebbe in ballo una plusvalenza anche se in questo momento Giampaolo e Sarri avrebbero bisogno d'altro rispetto a un difensore e un esterno.