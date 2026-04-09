Milan e Juve (ma non solo) su Goretzka: le cifre tra ingaggio e bonus per il colpo a zero

Milan, il problema attaccante non è nuovo: negli ultimi 10 anni il migliore è stato… Bacca
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Leon Goretzka e la Serie A: il Milan sogna il centrocampo con Modric, la Juve osserva. Le richieste shock tra ingaggio e bonus firma
In vista di luglio, tra i parametri zero più succosi del mercato c'è sicuramente Leon Goretzka. Classe 1997, titolare nel Bayern Monaco e nella Germania, desideroso di una nuova avventura e pronto ad ascoltare le proposte della Serie A.
A partire da quella del Milan, che vorrebbe affiancarlo a Modric - se rinnoverà - e Rabiot per un centrocampo di altissimo livello, soprattutto nella stagione che dovrebbe riportare i rossoneri in Champions League. L'offerta prospettata dal Milan, in un reparto che potrebbe vedere la partenza di Fofana e/o Loftus-Cheek, al tedesco è di un triennale da almeno 5 milioni di euro l'anno. Cifre importanti che, però, potrebbero non bastare.
Secondo Tuttosport, infatti, la richiesta degli agenti di Goretzka, forti di un interesse per il giocatore che va ovviamente oltre l'Italia, sarebbe di 7 milioni a stagione più un bonus alla firma di 10 milioni. Nulla che non possa essere gestito dai rossoneri, come dalla Juventus, soprattutto se tornassero in cassa i ricchi introiti della Champions. In casa bianconera comunque si vagliano altri profili in mezzo, da Ederson a Kessie.
Se Milan e Juventus sono le squadre italiane più interessate a Goretzka, ci sono da registrare anche i sondaggi di Inter e Napoli anche se, al momento, sembrano far parte più di una logica valutazione delle opportunità di mercato più che di veri obiettivi estivi.
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