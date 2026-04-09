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Milan e Juve (ma non solo) su Goretzka: le cifre tra ingaggio e bonus per il colpo a zero

Leon Goretzka e la Serie A: il Milan sogna il centrocampo con Modric, la Juve osserva. Le richieste shock tra ingaggio e bonus firma

09 Apr 2026 - 09:33
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In vista di luglio, tra i parametri zero più succosi del mercato c'è sicuramente Leon Goretzka. Classe 1997, titolare nel Bayern Monaco e nella Germania, desideroso di una nuova avventura e pronto ad ascoltare le proposte della Serie A.

Quanto costa Goretzka al Milan?

 A partire da quella del Milan, che vorrebbe affiancarlo a Modric - se rinnoverà - e Rabiot per un centrocampo di altissimo livello, soprattutto nella stagione che dovrebbe riportare i rossoneri in Champions League. L'offerta prospettata dal Milan, in un reparto che potrebbe vedere la partenza di Fofana e/o Loftus-Cheek, al tedesco è di un triennale da almeno 5 milioni di euro l'anno. Cifre importanti che, però, potrebbero non bastare.

Goretzka alla Juventus: la concorrenza di Ederson e Kessie

 Secondo Tuttosport, infatti, la richiesta degli agenti di Goretzka, forti di un interesse per il giocatore che va ovviamente oltre l'Italia, sarebbe di 7 milioni a stagione più un bonus alla firma di 10 milioni. Nulla che non possa essere gestito dai rossoneri, come dalla Juventus, soprattutto se tornassero in cassa i ricchi introiti della Champions. In casa bianconera comunque si vagliano altri profili in mezzo, da Ederson a Kessie.

Quali altre squadre seguono Goretzka in Italia?

 Se Milan e Juventus sono le squadre italiane più interessate a Goretzka, ci sono da registrare anche i sondaggi di Inter e Napoli anche se, al momento, sembrano far parte più di una logica valutazione delle opportunità di mercato più che di veri obiettivi estivi.

Milan, il problema attaccante non è nuovo: negli ultimi 10 anni il migliore è stato… Bacca

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