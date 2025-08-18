Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Torino, via alla trattativa col Venezia per Nicolussi Caviglia

18 Ago 2025 - 18:18

Il Torino ha messo nel mirino Nicolussi Caviglia. L'ex Juventus è destinato a lasciare Venezia in questa finestra estiva del mercato: la trattativa è partita, ma i granata non si sono ancora avvicinati ai 10 milioni di euro richiesti dai leoni.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Chiesa e il gol che riscrive il suo futuro: tra Serie A e la permanenza a Liverpool

Koné all'Inter, e Lookman? Marotta va all'all-in, l'Atalanta rischia di restare spiazzata

Il Liverpool annuncia Leoni, il difensore dei record: "Impossibile dire di no, sono davvero felice"

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Lipsia, il sostituto di Sesko arriva...dalla spiaggia: ecco Romulo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:18
Torino, via alla trattativa col Venezia per Nicolussi Caviglia
18:01
Maiorca, visite mediche per Kumbulla
17:39
Tottenham, tutto fatto per il rinnovo di Romero
17:24
Aston Villa, contatti per Nico Jackson del Chelsea
17:15
Milan: ufficiale la cessione di Lazetic all'Aberdeen