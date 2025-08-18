Torino, via alla trattativa col Venezia per Nicolussi Caviglia
18 Ago 2025 - 18:18
Il Torino ha messo nel mirino Nicolussi Caviglia. L'ex Juventus è destinato a lasciare Venezia in questa finestra estiva del mercato: la trattativa è partita, ma i granata non si sono ancora avvicinati ai 10 milioni di euro richiesti dai leoni.
