Milan, incontro con l'agente di Zaniolo: attesa per gli sviluppi del braccio di ferro con l'Udinese

In queste ore, si attende l'incontro decisivo tra l'agente e i friulani. Per il momento non c'è accordo sui nuovi termini: l'Udinese è ferma a 1.5 milioni di euro netti a stagione per l'ingaggio, Zaniolo vorrebbe tra i 400 e i 500mila euro in più per premiare le ottime prestazioni dell'ultima stagione e il suo ruolo da protagonista all'interno della squadra.