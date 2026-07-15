MANOVRE ROSSONERE

Milan, incontro con l'agente di Zaniolo: attesa per gli sviluppi del braccio di ferro con l'Udinese

Claudio Vigorelli, procuratore del trequartista, avvistato martedì sera a Casa Milan. Continua la disputa coi friulani per l'ingaggio, i rossoneri provano ad anticipare Juve e Bologna

15 Lug 2026 - 18:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Nuovi contatti tra il Milan e l'entourage di Nicolò Zaniolo. L'agente del 27enne dell'Udinese, Claudio Vigorelli, nella serata di martedì è stato avvistato a Casa Milan. Nell'incontro, avrebbe aggiornato la dirigenza rossonera delle condizioni per arrivare all'acquisto di Zaniolo, utilizzabile nel ruolo da trequartista nel nuovo assetto tattico pensato da Ruben Amorim. 

L'aria resta intanto tesissima tra l'Udinese e l'attaccante, assente dagli allenamenti del ritiro di Lienz, con tanto di certificato di malattia, per l'ormai nota disputa contrattuale dopo che il club lo ha riscattato dal Galatasaray. Il calciatore non ha apprezzato l'inserimento di diverse clausole che non renderebbero garantito l'aumento di ingaggio richiesto.

In queste ore, si attende l'incontro decisivo tra l'agente e i friulani. Per il momento non c'è accordo sui nuovi termini: l'Udinese è ferma a 1.5 milioni di euro netti a stagione per l'ingaggio, Zaniolo vorrebbe tra i 400 e i 500mila euro in più per premiare le ottime prestazioni dell'ultima stagione e il suo ruolo da protagonista all'interno della squadra. 

Una distanza non semplice da colmare, almeno per il momento, e che potrebbe portare alla cessione del giocatore. Per questo, tante big osservano interessate agli sviluppi. Complice l'incontro di martedì, il Milan al momento sembra più avanti rispetto a Juventus e Bologna (pronta a intensificare i contatti solo in caso di addio di Orsolini).

Il club rossonero tiene quindi apertissimo il canale di comunicazione, sia con il club sia con il giocatore e il suo agente, che cerca una soluzione per il suo assistito nel minor tempo possibile.

Leggi anche

Mal di pancia Zaniolo, la Serie A osserva interessata: tre squadre pronte all'assalto

milan
nicolo zaniolo
mercato
serie a

Ultimi video

00:47
Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

00:59
Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

00:36
Raimondi: "Muharemovic al Leeds per 40 milioni, Dovbyk-Genoa sì o no?"

Raimondi: "Muharemovic al Leeds per 40 milioni, Dovbyk-Genoa sì o no?"

00:48
Milan: Modric ha detto sì, a patto che…

Milan: Modric ha detto sì, a patto che…

00:45
Inter, oltre a Spence piace un altro giocatore del Tottenham

Inter, oltre a Spence piace un altro giocatore del Tottenham

00:30
Raimondi: "Costa 40 milioni, ma l'Inter c'è". Di chi parliamo?

Raimondi: "Costa 40 milioni, ma l'Inter c'è". Di chi parliamo?

01:00
Juve, Carnevali "chiama" un Campione del Mondo

Juve, Carnevali "chiama" un Campione del Mondo

01:06
Raimondi: "Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito"

Raimondi: "Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito"

01:30
Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

01:36
Gila, parole rossonere

Gila, parole rossonere

02:10
DICH ATTA ARRIVA A FIRENZE DICH

Fiorentina, senti Atta: "Mi ispiro a CR7 e Pogba"

00:44
Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

01:12
Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

00:18
Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

00:30
Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

00:47
Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

I più visti di Milan

Noussair Mazraoui 

Milan, la chiave per arrivare a Mazraoui si chiama Neco Williams

Amorim vuole ritrovare Mazraoui al Milan. La situazione, il ruolo e le parole di Ibra su di lui

Antonio Silva

Tiago Pinto soffia Antonio Silva al Milan: vicino alla firma con Bournemouth

Noussair Mazraoui

Mazraoui il polivalente, un pupillo di Ruben Amorim che può fare molto comodo al nuovo Milan

Milan-Modric, il matrimonio prosegue: sempre più vicina l'intesa per un nuovo contratto

Milan, i tormenti di Leao e la mano di Mendes: dove finirà Rafa?

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:15
Fiorentina, Paratici scatenato: pressing anche su Ruggeri
Celik (Roma)
17:50
Celik-Roma: intesa totale sul rinnovo, a breve l'annuncio
17:46
Ufficiale, Liberali è un nuovo giocatore del Como: contratto fino al 2031
17:15
Lazio, per l'attacco piace John Kennedy
16:40
Sudtirol, arriva l'esterno capoverdiano Vasco Lopes