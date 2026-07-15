Milan, incontro con l'agente di Zaniolo: attesa per gli sviluppi del braccio di ferro con l'Udinese
Claudio Vigorelli, procuratore del trequartista, avvistato martedì sera a Casa Milan. Continua la disputa coi friulani per l'ingaggio, i rossoneri provano ad anticipare Juve e Bologna
Nuovi contatti tra il Milan e l'entourage di Nicolò Zaniolo. L'agente del 27enne dell'Udinese, Claudio Vigorelli, nella serata di martedì è stato avvistato a Casa Milan. Nell'incontro, avrebbe aggiornato la dirigenza rossonera delle condizioni per arrivare all'acquisto di Zaniolo, utilizzabile nel ruolo da trequartista nel nuovo assetto tattico pensato da Ruben Amorim.
L'aria resta intanto tesissima tra l'Udinese e l'attaccante, assente dagli allenamenti del ritiro di Lienz, con tanto di certificato di malattia, per l'ormai nota disputa contrattuale dopo che il club lo ha riscattato dal Galatasaray. Il calciatore non ha apprezzato l'inserimento di diverse clausole che non renderebbero garantito l'aumento di ingaggio richiesto.
In queste ore, si attende l'incontro decisivo tra l'agente e i friulani. Per il momento non c'è accordo sui nuovi termini: l'Udinese è ferma a 1.5 milioni di euro netti a stagione per l'ingaggio, Zaniolo vorrebbe tra i 400 e i 500mila euro in più per premiare le ottime prestazioni dell'ultima stagione e il suo ruolo da protagonista all'interno della squadra.
Una distanza non semplice da colmare, almeno per il momento, e che potrebbe portare alla cessione del giocatore. Per questo, tante big osservano interessate agli sviluppi. Complice l'incontro di martedì, il Milan al momento sembra più avanti rispetto a Juventus e Bologna (pronta a intensificare i contatti solo in caso di addio di Orsolini).
Il club rossonero tiene quindi apertissimo il canale di comunicazione, sia con il club sia con il giocatore e il suo agente, che cerca una soluzione per il suo assistito nel minor tempo possibile.