Ufficiale, Liberali è un nuovo giocatore del Como: contratto fino al 2031

Come annunciato dal club sui propri canali ufficiali, "Il Como 1907 è lieto di annunciare il raggiungimento di un accordo per l’ingaggio del giovane centrocampista offensivo italiano Mattia Liberali fino al 2031".
L'ex Milan e Catanzaro ha dichiarato: "È una grande emozione poter iniziare il mio percorso al Como. Ho tanta voglia di crescere e migliorare e in questo ho trovato tanti punti in comune con il club. Inoltre ho parlato con il mister e la filosofia di gioco penso sia perfetta per me. Non vedo l'ora di scendere in campo al Sinigaglia e conoscere i tifosi".
Anche Cesc Fabregas si è mostrato entusiasta dell'acquisto di Liberali. Queste le parole del tecnico del Como: "Mattia è un calciatore creativo con eccellenti doti tecniche e sicurezza in fase di possesso. Lavora bene giocando negli spazi stretti, crea occasioni e contribuisce nell’ultimo terzo di campo. Crediamo che le sue qualità siano perfette per il nostro sistema, lavoreremo per far proseguire il suo percorso di crescita".