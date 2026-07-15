Ufficiale, Liberali è un nuovo giocatore del Como: contratto fino al 2031

L'ex Milan e Catanzaro ha dichiarato: "È una grande emozione poter iniziare il mio percorso al Como. Ho tanta voglia di crescere e migliorare e in questo ho trovato tanti punti in comune con il club. Inoltre ho parlato con il mister e la filosofia di gioco penso sia perfetta per me. Non vedo l'ora di scendere in campo al Sinigaglia e conoscere i tifosi".