Antonio Silva, niente Milan: decisivo l'affondo del Bournemouth

Dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila, il mercato in entrata del Milan si muove essenzialmente su due binari: un altro difensore centrale e un centrocampista. Per quanto riguarda la retroguardia sono quattro nomi accostati recentemente ai rossoneri: Antonio Silva, Gonçalo Inacio, Tiago Gabriel più il sogno Virgil Van Dijk.
Milan, niente Antonio Silva
Dalla lista bisogna togliere Antonio Silva che, dopo aver rifiutato il rinnovo del Benfica, sta per volare in Premier League. Le Aquile portoghesi hanno infatti dato il via libera a trattare al Bournemouth, che è vicinissimo a chiudere l'affare. Il ds degli inglesi Tiago Pinto, ex Roma, ha effettuato un vero e proprio blitz trovando l'accordo con Jorge Mendes, agente del difensore classe 2003, ora mancano solo i dettagli tra club.
In casa rossonera il nome era tornato di attualità una volta saputo del rifiuto del difensore a rinnovare col Benfica ma non c'era stato un vero a proprio affondo perché non è ancora stata presa una decisione su quale difensore regalare ad Amorim. Antonio Silva ha una clausola da 100 milioni di euro ma andrà via a molto meno, considerando la scadenza nel 2027: in Inghilterra parlano di 35-40 milioni.