Antonio Silva, niente Milan: decisivo l'affondo del Bournemouth

Dalla lista bisogna togliere Antonio Silva che, dopo aver rifiutato il rinnovo del Benfica, sta per volare in Premier League. Le Aquile portoghesi hanno infatti dato il via libera a trattare al Bournemouth, che è vicinissimo a chiudere l'affare. Il ds degli inglesi Tiago Pinto, ex Roma, ha effettuato un vero e proprio blitz trovando l'accordo con Jorge Mendes, agente del difensore classe 2003, ora mancano solo i dettagli tra club.