Sudtirol, arriva l'esterno capoverdiano Vasco Lopes

Il Südtirol ha raggiunto un accordo con il RKS Radomiak Radom per l'acquisizione, a titolo definitivo, del laterale offensivo classe 1999 Vasco Lopes, nato in Potogallo ma con origini capoverdiane. Ecco le parole del giocatore al suo primo giorno in Italia: "Sono felicissimo di entrare a far parte del Südtirol. Arrivo in biancorosso con grande entusiasmo, tanta voglia di mettermi a disposizione della squadra e la massima determinazione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club. Per me si tratta della prima esperienza in Italia e sono molto motivato ad affrontare questa nuova sfida".