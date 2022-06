Milan, in Olanda sicuri: tutto fatto per Noa Lang, si attende l'ok di RedBird

In Olanda sono sicuri: Noa Lang sarà presto un giocatore del Milan. Secondo Valentijn Driessen di De Telegraaf è tutto definito per il trasferimento in rossonero dell'attaccante del Bruges, che nei giorni scorsi aveva ammesso apertamente l'interesse del club nei suoi confronti. Esterno offensivo, classe 1999, Lang sarebbe pronto a firmare un quinquennale, con un costo del cartellino che si aggira attorno ai 22 milioni di euro. Per mettere tutto nero su bianco si attende solamente il via libera di RedBird, che deve dare l'ok all'operazione economica.