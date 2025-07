Considerato il mercato bloccato fino a gennaio, la Lazio prova a muoversi verso gli svincolati in vista dell'eventuale "via libera" che potrebbe arrivare verso fine settembre con la sessione ordinaria già chiusa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il club biancoceleste starebbe lavorando verso profili come Giacomo Bonaventura, Junior Firpo e Jeronimo Domina.