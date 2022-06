Lang apre al Milan: "Non posso negare l'interesse"

OBIETTIVO ROSSONERO

L'esterno del Bruges esce allo scoperto: "Non rimarrò in Belgio, il Milan è interessato"

Ventidue anni, esterno esplosivo col vizio del gol. Noa Lang fa gola al Milan, e il Milan fa gola a Noa Lang. In un'intervista in Belgio il giocatore del Bruges e della nazionale olandese ha aperto le porte a un intervento del Diavolo nel mercato di questa estate: “Milan? Non posso negare che sia decisamente interessato a me, ma non ho ancora un accordo con loro o un altro club”, ha rivelato Lang.

Dopo l’ufficializzazione dell’acquisto da parte di Redbird e l’avvio delle tanto attese trattative per il rinnovo di Maldini e Massara, il Diavolo potrà approfondire lo scouting per il reparto avanzato. In vista degli impegni di campionato e Champions della prossima stagione, l’imperativo è arricchire il corollario di trequarti a disposizione di Pioli.

Noa Lang, talento cristallino del Bruges, soddisfa a pieno l’identikit del tecnico rossonero. L’olandese, intervistato da Het Laatste Nieuws, non nasconde la sua ambizione: "Non mi rivedrete sicuramente in Belgio nella prossima stagione. Ora sono pronto, voglio un club che giochi la Champions League e possa puntare al top. Non miro subito al Real Madrid, ho 22 anni e ho tutto il tempo, ma arriverò al top, sono sicuro”.

E col Milan che bussa alla porta, come non avere fretta? “Non posso negare che il Milan sia decisamente interessato a me, ma non ho ancora un accordo con loro o un altro club. Il Bruges vuole 30 milioni, io credo che 25 siano già una buona cifra. Non possono trattenermi oltre e negarmi un trasferimento da sogno. Qui non ho più niente da imparare, i miei numeri parlano...”.