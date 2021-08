Milan-Ilicic in stand-by: c'è distanza sulla valutazione con l'Atalanta

L'OBIETTIVO

Il giocatore vuole i rossoneri, ma per chiudere l'affare serve ancora pazienza

In casa Milan continua la caccia al trequartista e sul fronte Josip Ilicic si registra una leggera frenata. Al momento la situazione è in stand-by a causa della diversa valutazione del giocatore. Cifre alla mano, da una parte l'Atalanta non sembra intenzionata ad abbassare la richiesta di 8 milioni, dall'altra invece il Milan non vuole offrire più di 4 milioni di euro. Un gap che, nonostante la voglia dello sloveno di vestire rossonero, per ora ha bloccato l'affare e che costringerà le parti a temporeggiare fino agli ultimi giorni di mercato. Getty Images

Stando a Tuttosport, tra Atalanta e Milan i contatti proseguono per Ilicic, ma la trattativa starebbe vivendo una fase di stallo. Un po' perché c'è ancora tempo per chiudere, un po' perché al momento la Dea sembra più concentrata su altre manovre legate all'eventuale cessione di Duvan Zapata all'Inter e all'obiettivo Abraham. Una svolta per lo sloveno ad ogni modo potrebbe arrivare dalla formula dell'operazione. Di recente sono infatti spuntate sia l'ipotesi di un prestito oneroso, sia la possibile rinuncia da parte del Milan dei bonus relativi a Matteo Pessina.

D'altro canto l'impressione è che con un po' di pazienza l'affare possa andare in porto. Soprattutto perché il giocatore vuole i rossoneri e perché ci sarebbe già un'intesa di massima con Maldini. Nulla di vincolante, a dire il vero, ma comunque un dettaglio importante per indirizzare la trattativa quando entrerà nella fase decisiva. Il Milan aspetta Ilicic.