Milan, il presidente Scaroni: "Fiducia in Gattuso e nella dirigenza"

09/05/2019

Testa al campo per fare di tutto per tornare in Champions League. Tra le tanti voci di mercato riguardanti il futuro del Milan, in panchina e non solo, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha le idee chiare: "Sia l'allenatore che i nostri dirigenti godono della nostra massima fiducia, anche alla luce della corretta gestione delle criticità". L'obiettivo resta il quarto posto: "Nonostante tutto dista solo tre punti, sono fiducioso".