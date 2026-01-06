Bove lascia la Roma e la Serie A: risoluzione per giocare all'estero col defibrillatore

Le strade della Roma e di Edoardo Bove si stanno per separare tramite una risoluzione consensuale del contratto. Una scelta burocratica necessaria per permettere al centrocampista di tornare in campo: le norme italiane vietano l'attività agonistica con il defibrillatore sottocutaneo, mentre all'estero è consentito. Dopo il grande spavento per l'arresto cardiaco del dicembre 2024, Bove è pronto a una nuova avventura fuori dai confini nazionali per rilanciare la propria carriera.