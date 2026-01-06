Logo SportMediaset

Mercato

Rosenior annuncia l'addio allo Strasburgo: "Vado al Chelsea, torno a casa"

06 Gen 2026 - 10:00
© Getty Images

© Getty Images

Liam Rosenior esce allo scoperto e conferma ufficialmente il suo passaggio sulla panchina del Chelsea. Il tecnico lascia lo Strasburgo dopo "18 mesi magnifici" per cogliere un'opportunità definita irrinunciabile: "Sto per firmare per i Campioni del Mondo, uno dei club più grandi che esistano", ha dichiarato. Una scelta professionale ma anche di cuore: "Posso tornare a casa, vedere i miei figli e guidare una squadra incredibile. Non potevo dire di no". Rosenior prendere il posto di Ezio Maresca.

liam rosenior
chelsea
ufficiale

10:00
Rosenior annuncia l'addio allo Strasburgo: "Vado al Chelsea, torno a casa"
Edoardo Bove 
09:15
Bove lascia la Roma e la Serie A: risoluzione per giocare all'estero col defibrillatore
23:30
Roma, pronti i rinnovi "a vita" per Mancini e Cristante
23:27
Manchester United, si valuta anche Maresca per il post Amorim
23:09
Lazio, offerta del Fenerbahce per Guendouzi ancora troppo bassa