Rosenior annuncia l'addio allo Strasburgo: "Vado al Chelsea, torno a casa"

Liam Rosenior esce allo scoperto e conferma ufficialmente il suo passaggio sulla panchina del Chelsea. Il tecnico lascia lo Strasburgo dopo "18 mesi magnifici" per cogliere un'opportunità definita irrinunciabile: "Sto per firmare per i Campioni del Mondo, uno dei club più grandi che esistano", ha dichiarato. Una scelta professionale ma anche di cuore: "Posso tornare a casa, vedere i miei figli e guidare una squadra incredibile. Non potevo dire di no". Rosenior prendere il posto di Ezio Maresca.