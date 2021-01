Milan, Mandzukic ha firmato: sua la maglia numero 9

MILAN

Mario Mandzukic è un nuovo giocatore del Milan. Questa mattina, attorno alle 9.30, il croato si è recato in sede dove ha firmato il contratto con i rossoneri ed è arrivata l'ufficialità. Accordo di sei mesi a 1,8 milioni di euro netti, con un’opzione di rinnovo automatico in caso di piazzamento Champions League. Avrà il ruolo di vice-Ibrahimovic e vesitrà la maglia numero 9.

Mandzukic, 35 anni a maggio, è fermo dall'estate quando aveva risolto il contratto con l'Al-Duhail, squadra scelta dopo l'addio alla Juventus datato dicembre 2019, ma si è tenuto in allenamento come dimostrano i post su Instagram. Avrà comunque bisogno di qualche allenamento per trovare la forma migliore e potrebbe puntare alla convocazione per il derby di Coppa Italia di martedì prossimo.