Milan, Leao può salutare veramente a giugno: sono cinque i club interessati al portoghese

23 Apr 2026 - 21:48
© Getty Images

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Da tempo ormai si vocifera di un possibile addio a giugno di Rafa Leao al Milan. I tifosi rossoneri da tempo non sono soddisfatti dalle prestazioni del portoghese tanto da averlo fischiato sonoramente in occasione dell'ultima partita casalinga contro l'Udinese. Il club non ha chiuso a una cessione del portoghese e ci sarebbe già un prezzo: 40-50 milioni di euro. Ma quali sono i club interessati? Secondo As due club che disputano la Liga (Barcellona e Real Madrid?) avrebbero già manifestato il loro interesse. Senza dimenticare Manchester City, Manchester United e Liverpool come rimbalzato nelle ultime ore dall'Inghilterra. 

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