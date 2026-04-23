Milan, Leao può salutare veramente a giugno: sono cinque i club interessati al portoghese

Da tempo ormai si vocifera di un possibile addio a giugno di Rafa Leao al Milan. I tifosi rossoneri da tempo non sono soddisfatti dalle prestazioni del portoghese tanto da averlo fischiato sonoramente in occasione dell'ultima partita casalinga contro l'Udinese. Il club non ha chiuso a una cessione del portoghese e ci sarebbe già un prezzo: 40-50 milioni di euro. Ma quali sono i club interessati? Secondo As due club che disputano la Liga (Barcellona e Real Madrid?) avrebbero già manifestato il loro interesse. Senza dimenticare Manchester City, Manchester United e Liverpool come rimbalzato nelle ultime ore dall'Inghilterra.