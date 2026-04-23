Chelsea, Enzo Fernandez conteso: City e Real si sfidano anche sul mercato

In quell'occasione era intervenuto anche l'agente del giocatore, Javier Pastore: "Se dopo il Mondiale non si troverà la quadra per il rinnovo ci guarderemo intorno...". E le corteggiatrici per "El Musico" non mancano: oltre al Real, che ha registrato la candidatura pubblica del calciatore, su Enzo ci sarebbe anche il City. I blu di Manchester in estate diranno addio a Bernardo Silva, senza dimenticare la situazione contrattuale di Rodri, in scadenza nel 2027 e corteggiato anche lui dai blancos.