Stones si offre alla Juve: l'idea di Spalletti e la concorrenza rossonerazzurra

John Stones punta a chiudere il suo decennio d'oro al Manchester City con il settimo titolo di Premier League prima di sbarcare in Serie A, con la Juventus in pole position dopo il recente blitz dei suoi agenti alla Continassa. Il centrale classe 1994, stuzzicato dall'idea di un'esperienza all'estero, è l'identikit perfetto richiesto da Luciano Spalletti per carisma e attitudine alla vittoria, doti fondamentali per una Signora che punta a tornare padrona del campionato nella prossima stagione. Tuttavia, l'operazione non è priva di incognite: a fronte di una richiesta per un contratto biennale con opzione, la dirigenza bianconera riflette sulla tenuta fisica di un calciatore che, nell'ultimo anno e mezzo, è stato tormentato da continui guai muscolari, collezionando appena 7 presenze stagionali in Premier. Se le garanzie atletiche dovessero arrivare, la Juve potrebbe accelerare per battere la concorrenza di Inter e Milan, anch'esse informate della disponibilità del difensore, assicurandosi un tassello di caratura internazionale capace di alzare l'asticella del reparto arretrato. Lo scrive Tuttosport.