Milan, Ibra in stand-by: Mendes sonda il terreno per Diego Costa, Raiola propone Kean

FASCINO ROSSONERO

In attesa di novità sul fronte Ibrahimovic, il cui rinnovo resta in stand-by, in casa Milan tengono banco due nuovi nomi per l'attacco. Secondo quanto trapela dall'Inghilterra e dalla Spagna, Mino Raiola e Jorge Mendes avrebbero proposto ai rossoneri Moise Kean e Diego Costa. Due opzioni interessanti per diversi motivi, ma su cui, per ora, non si registrano reali trattative in corso. Al momento, infatti, i due procuratori avrebbero fatto soltanto un sondaggio. Un primo approccio per capire se esistono basi su cui avviare dei discorsi.

Vedi anche Milan Milan, Pioli vuole Milenkovic ma la Fiorentina non fa sconti

Discorsi che da una parte confermerebbero la voglia dei due di cambiare aria e dall'altra anche il rinnovato fascino della maglia rossonera. Già la scorsa estate Raiola aveva tentato di portare a Milano il 20enne, ma il veto della Juve aveva bloccato tutto e l'attaccante azzurro era finito per 27 milioni di euro all'Everton. Una soluzione che, numeri alla mano, non ha dato grandi risultati (due gol in 29 presenze e sei gare da titolare) e che ora potrebbe riaprire i discorsi con i rossoneri in questa finestra di mercato. Ammesso che i dirigenti del Milan siano interessati, ovviamente. Per ora, infatti, per Kean si registra soltanto la proposta del suo agente, che avrebbe deciso di provare a infilare la punta azzurra tra un discorso e l'altro sui rinnovi di Ibra e Donnarumma.

Vedi anche Milan Il Milan sogna Bakayoko che ammette: "Il rossonero è nel mio cuore"

Sostanzialmente un po' quello che starebbe succedendo sul fronte Diego Costa. L'attaccante è in uscita dall'Atletico e avrebbe confidato ad alcuni amici di volersi trasferirsi in Italia, possibilmente a Milano. Il che, visto il passato burrascoso con Antonio Conte, escluderebbe a priori l'ipotesi Inter, confermando invece la voglia di vestire rossonero. Voglia che, al momento, sarebbe tutta del giocatore a quanto pare. Anche in questo caso, infatti, per il bomber non è stata avviata alcuna trattativa vera e propria col Milan, ma si registra solo un sondaggio esplorativo di Mendes per capire se il giocatore interessa.