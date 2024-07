Zirkzee verso il Manchester United: il Milan vuole l'attacco della Roma

MANOVRE ROSSONERE

Da oggi scatterebbe la clausola dell'olandese, che si è promesso ai Red Devils. Lukaku più Abraham per Fonseca, ma l'acquisto più vicino è Fofana

© Getty Images Mentre Zirkzee passa da un Diavolo ai Diavoli Rossi (il Manchester United), il Milan prova a migliorare il suo attacco da secondo posto con due attaccanti da... sesta posizione in classifica. Già, perché mentre l'olandese del Bologna, per il quale da oggi sarebbe attivabile la clausola rescissoria da 40 milioni, vola verso l'Inghilterra, i rossoneri lavorano per consegnare a Paulo Fonseca un doppio centravanti in arrivo direttamente dalla Roma: Lukaku, non riscattato dai giallorossi e per il quale bisogna trattare quindi con il Chelsea, e Tammy Abraham, che nella Capitale non vogliono più e sono disposti a cedere per una cifra inferiore ai 20 milioni. La doppia operazione colmerebbe almeno numericamente la lacuna lasciata in avanti dall'addio di Giroud, ma è tutto fuorché chiusa, un po' perché, almeno per Big Rom, il richiamo di Conte e del Napoli è molto forte, quindi perché entrambi sono gravati da ingaggi importanti (7,5 e 5) e non proprio alla portata del Milan.

Ma tant'è e forse da quel punto di vista qualcosa sta cambiando se è vero, come è vero, che ad esempio Moncada sta lavorando moltissimo per un altro giocatore dallo stipendio piuttosto alto, vale a dire Adrien Rabiot. Ma questo è un argomento di cui si riparlerà nei prossimi giorni e non prossimo alla chiusura.

Il primo acquisto del "secondo" Milan di Giorgio Furlani dovrebbe invece essere Fofana. Costo significativo, circa 25 milioni, ma trattativa con il Monaco molto avanzata e, almeno sulla carta, verso la fumata bianca. Il centrocampista in cima alla lista del Diavolo ha estimatori un po' ovunque e questo costringe gli uomini mercato rossoneri ad accelerare alla ricerca di una rapida intesa. Il suo arrivo, in fondo, dovrebbe essere pagato dall'addio di Bennacer, destinato a un futuro in Arabia. Fuori uno, dentro uno.

C'è meno fretta sul fronte difensore. Il centrale del futuro non è ancora stato individuato e anche qui potrebbe essere condizionato da un'uscita: Thiaw piace al Newcastle, Tomori ha qualche estimatore qua e là, Kalulu, che forse il Milan lascerebbe andare più volentieri - non fosse altro che la plusvalenza sarebbe notevole - ancora non ha una vera pretendente. Più che per il centrale si lavora quindi all'esterno destro: con Emerson Royal le dichiarazioni d'amore sono state reciproche e il prezzo, circa 18 milioni, non è proibitivo. Pensare che siano lui e Fofana i primi timbri dell'estate e non l'attaccante non è follia.