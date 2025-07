Il Sassuolo, tornato in Serie A, vuole puntare in alto e si sta già muovendo sul mercato in maniera importante. Per l'attacco, con Pinamonti in direzione Fiorentina, il primo nome per sostituirlo è quello di Patrik Cutrone, pronto a lasciare il Como per un'avventura neroverde. Insieme all'ex Milan, il club punta un altro colpo, vale a dire il rinnovo di Berardi, bandiera del Sassuolo e vicino alla firma del contratto fino al 2028.