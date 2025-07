In attesa di novità sul fronte Osimhen, la Juve torna alla carica col Psg per rinnovare il prestito di Kolo Muani. Stando a Sky sport, i bianconeri avrebbero chiesto al club francese il giocatore questa volta con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per ora i parigini non hanno aperto alla soluzione, ma la Juve non molla e insiste.