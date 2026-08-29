Cardinale è ancora a Milano: summit di mercato, si studiano le ultime mosse. Presente Amorim

Dopo il successo sul Venezia, Gerry Cardinale non ha lasciato Milano. In questi minuti il patron rossonero sta partecipando a un meeting di mercato nel centro di Milano in cui sono presenti Amorim, Almstadt e Gardiner: si studiano le mosse in vista del rush finale (la finestra trasferimenti si concluderà l'1 settembre alle ore 20).
I rossoneri, che hanno ceduto Leao, porteranno a casa sicuramente un fantasista. Non è escluso però che il club meneghino provi a regalare ad Amorim anche un difensore centrale e un esterno sinistro. Molto dipenderà dalle opportunità che il mercato offrirà nelle ultime battute.