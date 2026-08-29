CALENDARIO EUROPEO

Europa League, Milan e Juve iniziano in casa con Benfica e N.E.C. In Conference Dea con il Pafos

Sono uscite le date delle gare della seconda e terza manifestazione continentale

29 Ago 2026 - 21:02
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La Uefa ha appena comunicato giorni e orari di tutte le partite della fase campionato di Europa e Conference League, competizioni che coinvolgeranno anche le squadre italiane Juventus, Milan (nella prima) e Atalanta (nella seconda). Di seguito l'intero programma delle italiane. 

IL CALENDARIO DEL MILAN

16 Settembre 2026 21:00 Milan-Benfica
15 Ottobre 2026 18:45 Salisburgo-Milan
22 Ottobre 2026 21:00 Bournemouth-Milan
5 Novembre 2026 18:45 Milan-Ferencvaros 
26 Novembre 2026 18:45 Olympiacos-Milan 
10 Dicembre 2026 21:00 Milan-Sunderland
21 Gennaio 2027 21:00 Levski Sofia-Milan
28 Gennaio 2027 21:00 Milan-Ararat Armenia

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS

17 Settembre 2026 21:00 Juventus-N.E.C. Nijmegen 
15 Ottobre 2026 21:00 Celta-Juventus
22 Ottobre 2026 18:45 Juventus-Rennes
5 Novembre 2026 21:00 AZ Alkmaar-Juventus
26 Novembre 2026 21:00 Juventus-Omonia 
10 Dicembre 2026 18:45 Hapoel Beer-Sheva-Juventus
21 Gennaio 2027 18:45 Ferencvaros-Juventus 
28 Gennaio 2027 21:00 Juventus-Real Sociedad 

IL CALENDARIO DELL'ATALANTA 

15 ottobre ore 21:00 Atalanta-Pafos
22 ottobre ore 21:00 Ajax-Atalanta
5 novembre ore 18:45 Atalanta-Kairat Almaty
26 novembre ore 21:00 Borac-Atalanta
10 dicembre ore 18:45 Riga-Atalanta
17 dicembre ore 21:00 Atalanta-Mjalby

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