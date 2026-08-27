Milan, la linea dura di Cardinale: Gimenez, Tomori e Fofana fuori rosa anche in caso di permanenza

Infine Tomori, che ha uno stipendio da 3,5 milioni a stagione, ma pesa meno sul bilancio del club grazie al decreto crescita. Questo non cambia i piani di Cardinale e del resto del managment rossonero: a un anno dalla scadenza del suo contratto, serve una cessione e non un prestito. L'ultimo sondaggio dell'Aston Villa si è fermato presto, la Juventus del direttore dell'area tecnica Massara, che lo portò a Milano, al momento non insiste. Ma a pochi giorni dal gong del mercato estivo 2026 è obbligatorio trovare una nuova strada, altrimenti sarà tribuna e allenamenti individuali almeno fino alla finestra invernale.