Torino cede Pedersen all'Olympiakos, c'è l'ufficialità

L'Olympiakos ha dato l'ufficialità dell'operazione, Marcus Pedersen lascia il Torino e approda nel club di Atene. "Benvenuto nella tua nuova casa" si legge sui canali social ufficiali della società greca, che accoglie così il laterale norvegese. La trattativa si è conclusa intorno agli otto milioni di euro con il club del presidente Urbano Cairo che si è garantito una percentuale sulla futura rivendita. Pedersen lascia il Toro dopo due stagioni con 64 presenze in maglia granata e un gol all'attivo.