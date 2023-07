Il Milan ha scelto Reijnders: nuovi contatti con l'AZ Alkmaar

PRIMA SCELTA

Pioli ritiene prioritario l'acquisto dell'olandese impiegabile in più ruoli. Si può chiudere per meno di 20 milioni di euro

Il Milan ha scelto Tijani Reijnders per il suo centrocampo e la dirigenza rossonera ha preso nuovi contatti con l'AZ Alkmaar per chiudere la trattativa. Classe 1998, per Stefano Pioli l'olandese è il profilo migliore per colmare il vuoto lasciato da Sandro Tonali e, almeno in parte, dall'infortunio di Bennacer. La capacità di ricoprire più ruoli è un fattore chiave per il Milan che prima però deve convincere l'AZ Alkmaar: i nuovi contatti tra le dirigenze sono stati positivi e c'è fiducia per la chiusura a meno di 20 milioni di euro (i rossoneri ne hanno offerti 19).

Il Milan ha trovato un accordo di massima con il giocatore per le prossime quattro stagioni, ma l'AZ Alkmaar chiede 20 milioni di euro e nei primi colloqui non è sembrato disposto ad abbassare le pretese. I rapporti tra le società sono buoni, hanno già lavorato insieme nella passata stagione per Kerkez, ma la concorrenza soprattutto dai ricchi club inglesi lascia il club olandese forte sulla propria posizione.

Il primo approccio da 15 milioni di euro più bonus del Milan, che contemporaneamente sta trattando anche Musah per il centrocampo e potrebbe arrivare insieme all'olandese, non è andato a buon fine, ma c'è ottimismo che un accordo si possa trovare a metà strada stando sotto i 20 milioni di euro richiesti. Mollata la pista Kamada per la questione degli slot per extracomunitari, con il trequartista giapponese che sembra destinato alla Roma. Lo stesso slot, infatti, il Milan vorrebbe utilizzarlo per Chukwueze del Villarreal, per cui ha già fatto un'offerta.