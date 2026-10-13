Milan, Gonçalo Inacio torna di moda e lo Sporting Lisbona pensa al sostituto

Un inizio di stagione difficile quello di Matteo Gabbia, segnato da un infortunio alla caviglia e dal poco spazio trovato nella nuova gestione Amorim. Poi, alla prima titolarità stagionale contro il Sassuolo, il ko: un intervento in scivolata su Laurienté ferma il giocatore in campo, che subito sente un fastidio alla coscia e si accascia a terra dolorante. Le mani sul volto, il pianto e l'uscita in barella sono sintomo della gravità dell'infortunio: una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo, che costringerà il difensore rossonero a rientrare nel 2027.
Una situazione che non ha conseguenze solo per Gabbia, ma anche per Amorim, costretto a fare i conti con un reparto difensivo sempre più corto. Il problema era già stato sollevato in estate, quando la dirigenza aveva sondato il mercato alla ricerca di rinforzi per la retroguardia rossonera. Alla fine, però, nessun profilo con quelle caratteristiche è sbarcato alla corte del Diavolo, obbligando il tecnico portoghese a reintegrare nella rosa Fikayo Tomori, già valutato come un esubero e considerato esterno al progetto.
Eppure, nel pieno di questa emergenza, tornano di moda i nomi accostati al Milan durante la sessione estiva. In cima alla lista c'è sempre Gonçalo Inacio, centrale e capitano dello Sporting Lisbona. Il pupillo di Amorim, lanciato in Primeira Liga proprio dal tecnico portoghese nel 2020, è stato il difensore più chiacchierato dell'estate rossonera. I contatti tra le due squadre erano stati frequenti, frenati però dalla richiesta iniziale dello Sporting, non disposto a cedere il suo giocatore per meno di 60 milioni di euro. L'apertura del club è arrivata verso la fine del mercato, quando i portoghesi avevano fatto intendere di poter accettare l'offerta di 40 milioni, salvo poi tirarsi indietro per la mancata individuazione di un sostituto.
Lo Sporting, tuttavia, conosce bene l'interesse del Diavolo: come riporta A Bola, il club lusitano sa che potrebbe ricevere un'offerta irrinunciabile e sta già valutando una lista di possibili sostituti in caso di cessione. Gennaio, dunque, potrebbe essere la finestra giusta per vedere finalmente Gonçalo Inacio con la maglia rossonera.