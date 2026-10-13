Milan, Gonçalo Inacio torna di moda e lo Sporting Lisbona pensa al sostituto

Una situazione che non ha conseguenze solo per Gabbia, ma anche per Amorim, costretto a fare i conti con un reparto difensivo sempre più corto. Il problema era già stato sollevato in estate, quando la dirigenza aveva sondato il mercato alla ricerca di rinforzi per la retroguardia rossonera. Alla fine, però, nessun profilo con quelle caratteristiche è sbarcato alla corte del Diavolo, obbligando il tecnico portoghese a reintegrare nella rosa Fikayo Tomori, già valutato come un esubero e considerato esterno al progetto.