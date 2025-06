Milan, gioielli a rischio: il Bayern rilancia per Leao, Theo e Maignan in bilico

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, in queste ore il Bayern Monaco avrebbe rilanciato in maniera decisa per il portoghese, mettendo sul piatto non solo un'offerta molto importante da 75 milioni di euro, ma anche una contropartita tecnica da aggiungere a scelta tra Kim, Coman e Goretzka. Proposta che, nonostante l'importanza dell'esterno offensivo nei piani di Allegri e Tare, non può lasciare indifferenti i vertici rossoneri e imporre alcune valutazioni e considerazioni più approfondite.